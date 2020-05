Atletica, il Golden Gala Pietro Mennea il 17 settembre La Diamond League ha un nuovo calendario, la Fidal dovrà decidere tra Roma e Napoli

La Wanda Diamond League, il circuito di meeting internazionali più importante e ricco dell’atletica leggera ha comunicato il nuovo programma provvisorio della stagione 2020, con undici appuntamenti che dovrebbero andare in scena dal 14 agosto a Montecarlo al 17 ottobre con l’ultima tappa in Cina con sede ancora da decidere.

Torna in calendario anche il Golden Gala Pietro Mennea è in programma giovedì 17 settembre. La Fidal non ha ancora annunciato la sede anche perché potrebbe tornare in ballo lo stadio Olimpico di Roma che è la casa abituale del meeting. Nel 2020 l’impianto romano era impegnato per gli Europei di calcio e per questo motivo la kermesse era stata assegnata a Napoli.

Ma adesso tutto può cambiare perché i meeting potrebbero essere riadattati, per effetto delle restrizioni in atto a livello globale. Dunque si attende la decisione della Fidal che prima dovrà valutare tutti questi aspetti. Napoli comunque resta in ballo anche per il 2021 quando lo stadio della capitale sarà nuovamente impegnato per gli Europei.

Intanto dal nuovo calendario sono state cancellate le tappe di Rabat, Londra e Zurigo, mentre il meeting di Oslo rimane previsto l’11 giugno come esibizione.

Di seguito il calendario con l’elenco delle date.

Wanda Diamond League 2020

14 agosto: Montecarlo (Monaco)

16 agosto: Gateshead (Gran Bretagna)

23 agosto: Stoccolma (Svezia)

2 settembre: Losanna (Svizzera)

4 settembre: Bruxelles (Belgio)

6 settembre: Parigi (Francia, da confermare)

17 settembre: Roma/Napoli (Italia)

19 settembre: Shanghai (Cina)

4 ottobre: Eugene (Stati Uniti)

9 ottobre: Doha (Qatar)

17 ottobre: Cina (sede da annunciare)