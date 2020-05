Tegola Napoli, problemi muscolari per Manolas Nelle prossime ore gli azzurri si sottoporranno a nuovi tamponi, lunedì l'inizio del ritiro

Ancor prima di riprendere gli allenamenti collettivi, il Napoli deve fare i conti con una brutta notizia. Il difensore Kostas Manolas si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il calciatore azzurro si era infortunato ieri durante l’allenamento individuale facoltativo svolto al Training Center. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime settimane. Una tegola che conferma le difficoltà con cui dovranno convivere gli atleti in questa fase 2: dopo due mesi di stop, infatti, la condizione atletica è da ricostruire e potrebbero insorgere problemi di tipo muscolare. Da lunedì, intanto, il Napoli inizierà il ritiro di quindici giorni, primo step per provare a tornare alla normalità. Prima d'iniziare la preparazione i calciatori si sottoporranno a un altro tampone per essere certi che nessuno dei componenti del gruppo risulti positivo.