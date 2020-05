Napoli, rebus ritiro e ripresa degli allenamenti in bilico Intanto continuano le sedute di lavoro individuale al centro tecnico

Nonostante sia stata indicata una data per la possibile ripartenza, la ripresa della serie A continua ad essere un percorso a ostacoli. Il Napoli, che ha iniziato da diversi giorni gli allenamenti individuali, potrebbe vedersi costretto a rinviare l’inizio degli allenamenti collettivi. Il rebus principale è legato alla sede nella quale svolgere il ritiro, uno dei criteri obbligatorio previsti dal protocollo medico-sanitario. Gli azzurri, infatti, avevano individuato un albergo nei pressi del centro sportivo di Castel Volturno ma la struttura potrebbe non essere pronta per lunedì. Un aspetto che potrebbe far slittare tutto, costringendo il club a proseguire con le sedute di lavoro individuale. La società è al lavoro per trovare una soluzione e proverà a sfruttare le prossime ore per metterla in pratica.