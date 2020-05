Napoli, a Castel Volturno sprint verso la ripartenza Settimo allenamento di fila per gli azzurri che hanno ricevuto anche un controllo

Dopo la settimana di ripresa individuale facoltativa, domani il Napoli godrà di un giorno di riposo. La squadra, seppur in mini-gruppi, ha avuto la possibilità di riprendere confidenza con il prato del Centro Tecnico di Castel Volturno e di lavorare con maggiore continuità rispetto alle scorse settimane. Sedute svolte nel rispetto delle norme previste, come sottolineato dal club nel bollettino giornaliero pubblicato sul sito ufficiale. Una sorta di risposta indiretta alla visita degli ispettori federali ricevuta in giornata. Il procuratore, infatti, ha disposto controlli a sorpresa per assicurarsi che tutte le squadre rispettino le norme previste in questa fase. Oggi, oltre al Napoli, è toccato anche alla Lazio che nei giorni scorsi era finita al centro di polemiche.