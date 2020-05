Napoli, Lobokta: "Orgoglioso di far parte di questa squadra" Il centrocampista degli azzurri si racconta attraverso i social

“I tifosi mi hanno accolto alla grande e mi hanno fatto sentire orgoglioso di far parte di questa grande squadra”. Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, giura amore al popolo azzurro e sottolinea le emozioni provate nel giorno del suo esordio al San Paolo. Lo slovacco, rispondendo alle domande dei tifosi sui canali social del club partenopeo, si è raccontato, ripercorrendo le tappe che lo hanno portato a indossare la maglia azzurra nella scorsa sessione invernale del calciomercato. Un'esperienza caratterizzata da cinque presenze tra campionato e Coppa Italia, prima che l'emergenza Covid costringesse tutti a fermarsi. “In Italia le squadre sono più difensive rispetto alla Spagna, si coprono per poi sfruttare le ripartenze. In Spagna c'è più libertà”, ha spiegato il classe '94 che ha raccontato anche di aver avuto Ronaldinho come idolo da bambino. Campioni che fanno parte anche del suo presente: “Sono tutti ottimi giocatori – ha ammesso Lobokta -, difficile da dire chi mi ha impressionato di più. Se devo fare qualche nome dico Mertens, Insigne, Zielinski e Fabian Ruiz".