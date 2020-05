Il Settebello di Velotto in raduno tra Camogli e Roma I campioni del mondo di Campagna hanno ripreso dopo tre mesi di stop assoluto

Il Settebello guarda avanti. L’obiettivo è impresso nella mente. L’Olimpiade per chiudere un ciclo vincente. Dopo il Mondiale serve consacrarsi. Sandro Campagna lo sa, questo rinvio ha stravolto i piani, ma presto si tornerà in acqua e soprattutto in raduno anche se mancano 13 mesi all’appuntamento più importante. Troppi tre mesi fermi ai box. I campioni del mondo ripartono da Camogli e Roma dove, due gruppi svolgeranno sedute individuali di nuoto fino al 31 maggio. In Liguria, seguiti dal tecnico Andrea Pisano, ci sono Niccolò Figari (AN Brescia), Andrea Fondelli, Edoardo Di Somma, Stefano Luongo, Pietro Figlioli, Matteo Aicardi, il napoletano Alessandro Velotto e Francesco Massaro (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Luca Damonte (Sport Management), Filippo Ferrero e Stefano Tempesti (CC Ortigia); a Roma, presso il Centro Federale di Pietralata e coordinati dal commissario tecnico Alessandro Campagna e dal team manager Alessandro Duspiva, Gianmarco Nicosia (Sport Management), Giacomo Cannella (AN Brescia), Matteo Spione e Francesco De Michelis (Roma Nuoto).

Alessandro Campagna è contento di questa opportunità e spiega quale sarà il percorso. "È un collegiale che serve essenzialmente per far recuperare ai ragazzi la forma persa e metterli nella miglior condizione possibile. Tre mesi senza allenamenti sono tanti, tantissimi e non siamo certamente abituati a stop così lunghi. In questo momento purtroppo è difficile programma o ipotizzare qualsiasi cosa. È importante che riparta l'attività nazionale".