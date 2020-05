Napoli, è già calciomercato: Koulibaly pronto all'addio Il difensore si trasferirà in Inghilterra, Milenkovic la possibile alternativa

Per la ripresa del campionato si attende soltanto di conoscere la data. Intanto il Napoli continua a lavorare sui campi del Training Center. Oggi gli azzurri hanno lavorato sia sulla fase atletica che sulla tattica, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid. Allan e Llorente hanno svolto allenamento differenziato per via di un affaticamento muscolare. Ma mentre la squadra suda per ritrovare la miglior condizione, l'attenzione della società è proiettata anche al futuro e, in particolare, alla questione mercato. Koulibaly, ad esempio, sembra essere sempre più lontano da Napoli. Il difensore senegalese ha smaltito i postumi dell'infortunio muscolare ed è pronto a lanciarsi in una nuova avventura. Al termine della stagione, infatti, dovrebbe trasferirsi in Premier League. Il Manchester United non ha mai mollato la presa e nei prossimi mesi potrebbe abbracciare il calciatore. Nel frattempo il ds Giuntoli sta già lavorando per individuare l'alternativa: la società segue con attenzione il serbo Milenkovic, 22enne della Fiorentina che potrebbe rappresentare l'erede ideale di Koulibaly.