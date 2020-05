Pallanuoto, Canottieri Napoli: c'è l'addio di Vassallo L'atleta salernitano ha firmato con l'Anzio Latina, ripartirà dalla serie A2

Era qualche mese che si parlava di un suo possibile addio alla Canottieri Napoli e in questo post stagione interrotta dal covid-19 e poi sospesa definitivamente, l’estremo difensore Gabriele Vassallo ha trovato una nuova sistemazione. L’atleta salernitano dopo sette anni a difesa della porta partenopea giocherà con l’Anzio Latina in A2.

I pontini puntano alla promozione dopo che in questa stagione sono stati fermati dall’emergenza e dalla decisione della Federazione di bloccare promozioni e retrocessioni. Per Vassallo una scelta coraggiosa quella di ripartire dalla serie inferiore anche dopo al salvezza, arrivata a tavolino, della Canottieri Napoli che grazie a questa decisione potrà giocare ancora in un massima serie dopo una stagione a dir poco disastrosa. Il portiere classe ’93 dunque rincorrerà i suoi sogni di Nazionale, che con cui ha già giocato, con questa coraggiosa scelta.