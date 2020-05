Golden Gala, si va verso la scelta dello stadio dei Marmi Per Napoli appuntamento al 2021, il meeting dovrebbe tornare a Roma il 17 settembre

Il Golden Gala Pietro Mennea che si terrà il 17 settembre, la notifia è ufficiale da tempo. Il meeting, che fa parte del circuito della Diamond League, si sarebbe dovuto svolgere a Napoli nella giornata di domani, giovedì 28 maggio, ma l’emergenza covid-19 ha costretto al rinvio di tutte le tappe in programma. In queste ore negli uffici della Fidal si stanno prendendo decisioni importanti sulla nuova sede.

Secondo indiscrezioni, la kermesse dovrebbe tornare a Roma e si svolgerà a porte chiuse, per questo potrebbe essere scelto lo Stadio dei Marmi, una cornice suggestiva per una dei grandi appuntamenti dell’atletica mondiale. Dunque né San Paolo né Olimpico ma una struttura molto più piccola essendo l’evento rigorosamente a porte chiuse. Il tutto andrà in diretta televisiva.

Per Napoli appuntamento al 2021 se la situazione tornerà alla normalità, quando lo stadio Olimpico, abituale casa del meeting, sarà impegnato nella preparazione degli Europei di calcio che a Roma farà tappa per ben quattro volte con le tre partite del girone dell’Italia di Roberto Mancini, tra cui la gara inaugurale, e un quarto di finale.