Napoli, sarà rivoluzione: anche Allan e Callejon ai saluti Gattuso non vuole sentir parlare di mercato e chiede concentrazione ai suoi calciatori

Al Training Center di Castel Volturno si continua a lavorare intensamente, in attesa di conoscere la data nella quale sarà possibile tornare in campo per riprendere il campionato. Ma in casa Napoli, da settimane, tiene banco anche la questione mercato. Un tema di cui il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso non vuole sentir parlare, anche per evitare cali di concentrazioni che potrebbero avere ripercussioni sul cammino della compagine partenopea. Sta di fatto, però, che al termine della stagione potrebbe prefigurarsi una sorta di rivoluzione in casa Napoli. Oltre a Koulibaly, che viaggia verso l'Inghilterra, potrebbero salutare il capoluogo di regione campano anche Allan e Callejon. Difficile trovare l'intesa con i due calciatori che, seppur in modo differente, hanno dato un contributo importante al Napoli in queste ultime stagioni. La loro avventura in Campania, però, sembra essere giunta al capolinea. A fine stagione dovrebbe prefigurarsi la separazione con la società di Aurelio De Laurentiis che, nel frattempo, lavora ai possibili sostituti.