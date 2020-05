Giomi ufficializza: "Golden Gala allo Stadio dei Marmi a Roma" Napoli potrebbe tornare in corsa per il 2021

E’ arrivata anche l’ufficialità: il Golden Gala Pietro Mennea, che andrà in scena il 17 settembre, non si terrà a Napoli ma allo Stadio dei Marmi di Roma. L’ha annunciato il presidente FIDAL Alfio Giomi che ha precisato che ci sarà il decisivo supporto organizzativo di Sport e Salute. “L’edizione 2020 del Golden Gala potrà diventare una vera e propria immagine di ripartenza per tutto lo sport italiano – le parole del presidente federale – ma in questo momento voglio anche ringraziare pubblicamente la Regione Campania e il Comune di Napoli per il supporto che ci hanno garantito nel progetto che avrebbe dovuto portare l’edizione di quest’anno al San Paolo di Napoli”.

Quello con Napoli potrebbe essere un arrivederci perché nel 2021, se l’emergenza avrà lasciato spazio alla normalità, lo Stadio Olimpico di Roma, che è la casa abituale della kermesse, sarà occupato per gli europei di calcio quindi potrebbe tornare forte la candidatura del San Paolo.

Giomi, dopo aver parlato del Golden Gala, è entrato nel merito dei temi del Consiglio: “Da subito abbiamo cercato di immaginare come uscire da questo momento durissimo, e da sempre abbiamo lavorato nell’ottica di essere pronti per ripartire: stiamo facendo di tutto per tenere in piedi l’attività nonostante l’emergenza Covid-19, affrontando un muro di difficoltà. Oggi inauguriamo una nuova fase con un timing chiaro. Portiamo a termine qualcosa di imponente, che mai si era fatto prima, e lo facciamo con un pieno spirito di collaborazione con i Comitati Regionali”.