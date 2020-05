Pallanuoto, nuovo allenatore per la Canottieri Napoli Squadra affidata ad Enzo Massa, c'è la possibilità di ripartire dalla A2

Dopo aver incassato gli addii di Vassallo ed Esposito, la Canottieri Napoli ha annunciato la nuova guida tecnica per la stagione 2020/2021. Sulla panchina dello storico club partenopeo non ci sarà più André ma Enzo Massa, che dopo aver fatto esperienza con le giovanili ed essere stato il secondo del suo predecessore, ha la ghiotta occasione di confrontarsi con la prima squadra.

La Canottieri, dopo un campionato passato a rincorrere la zona salvezza, ha incassato la permanenza in A1 a tavolino dopo la decisione della Federnuoto di annullare il torneo in corso facendo ripartire il carrozzone dalla prossima stagione. Ma la compagine napoletana potrebbe ripartire, con un progetto nuovo legato ai giovani, dalla serie A2 sfruttando la norma dell’autoretrocessione se la Federazione dovesse introdurla, cosa non impossibile vista la situazione emergenziale anche a livello economico.