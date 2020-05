Il Settebello di Velotto in collegiale a Siracusa Tra i convocati c'è anche l'altro campano, il difensore Vincenzo Dolce

Il Settebello torna a fare gruppo. Dopo un primo periodo passato diviso in due tronconi tra Roma e Camogli, la squadra si riunirà a Siracusa per un lungo collegiale in un periodo molto particolare dove non sono previste competizioni. Domani si concluderanno i raduni contingentati in Liguria e nel Lazio e mercoledì i convocati saranno a disposizione del cittì Alessandro Campagna, in conformità alle vigenti disposizioni legislative che hanno consentito la ripresa degli allenamenti individuali degli atleti di interesse nazionale, continuerà l'allenamento collegiale a Siracusa, presso la Piscina Caldarella, fino al 25 luglio.

Quasi due mesi di intensa preparazione che servirà alla squadra per recuperare il lungo periodo di inattività che ormai dura da inizio marzo. Ad un anno dalla Olimpiadi di Tokyo, Campagna proverà a dare ulteriore convinzione ad un gruppo che ha già vinto un Mondiale e che ora sogna il gradino più alto del podio sotto il sacro fuoco di Olimpia. Tra i convocati ci sono anche i campani Alessandro Velotto e Vincenzo Dolce.

Ecco i convocati: Niccolò Figari, Nicholas Presciutti, Marco Del Lungo, Giacomo Cannella e Jacopo Alesiani (AN Brescia), Andrea Fondelli, Edoardo Di Somma, Stefano Luongo, Pietro Figlioli, Matteo Aicardi, Alessandro Velotto, Gonzalo Oscar Echenique, Vincenzo Renzuto Iodice e Francesco Di Fulvio (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia, Luca Damonte e Vincenzo Dolce (Sport Management), Matteo Spione e Francesco De Michelis (Roma Nuoto), Edoardo Campopiano (RN Savona), Luca Marziali (CN Posillipo) e Michael Bodegas (CNA Barceloneta dal 15 giugno). Con il commissario tecnico Alessandro Campagna, nello staff il team manager Alessandro Duspiva, l'assistente tecnico Amedeo Pomilio, il medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Luca Mamprin, il preparatore atletico Alessandro Amato e il preparatore dei portieri Goran Volarevic.