Boxe: novità sui tornei di qualificazione Olimpica Angela Carini ad un incontro dalla qualificazione ai Giochi di Tokyo

I tornei di qualificazione Olimpica riprenderanno da dove erano stati interrotti. Questo era già stato comunicato ma la novità è l’incertezza sulle date e soprattutto sulla sede. Non è detto che si tornerà a Londra, per questo bisognerà ancora attendere.

Di seguito la nota della Federazione Pugilato Italiana:

“La TASK Force, creata dal CIO per gestire i Tornei di qualificazione Tokyo 2020 del Pugilato, ha reso noto che il Torneo Europeo di qualificazione olimpica, sospeso causa emergenza COVID 19 il 16 marzo us, riprenderà esattamente da dove è stato interrotto per tutte le categorie di peso. La competizione, che avrà luogo tra Febbraio e Marzo 2021 presumibilmente sempre a Londra (DATE E LUOGO DA CONFERMARE), vedrà salire sul ring i pugili ancora in gara al momento dello stop.

Il Torneo Mondiale, che avrebbe dovuto svolgersi nel corrente mese (Maggio 2020, ndr) a Parigi, è stata posticipato tra Maggio e Giugno 2021. Agone che comunque potrà svolgersi solo dopo il 45° giorno dalla conclusione di tutti i tornei continentali (quello americano è in programma tra Febbraio e Marzo 2021).”

Torneo che interessa soprattutto alle nostre atlete Irma Testa e Angela Carini. In particolare la seconda a cui manca un solo match per accedere alle Olimpiadi dopo un ottimo esordio.