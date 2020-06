Napoli, sempre più Boga. Spiragli di rinnovo per Callejon Azzurri sull'esterno offensivo del Sassuolo, ma è possibile anche la conferma dell'iberico

Da giorni nei rumors di mercato relativi al Napoli, l'ulteriore indizio arriva da Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del club partenopeo apre alla pista che porta a Jeremie Boga. L'esterno offensivo di proprietà del Sassuolo è nella lista dei desideri del Napoli che sarà davvero pensato da Rino Gattuso con il ds azzurro e con la proprietà. Il tecnico vola verso un accordo biennale che appare scontato. Il minuto di silenzio per la sorella Francesca, voluto dal capitano Lorenzo Insigne e da tutta la squadra, è l'ennesimo segnale di compattezza, con Gattuso figura centrale. Al tecnico piace il 23enne francese, cresciuto nel Chelsea, acquistato dal Sassuolo nel 2018, con un diritto di recompra a favore della società londinese, cancellata con l'operazione degli emiliani a fine maggio. Il Sassuolo può, da giorni, discutere direttamente del cartellino e al Napoli interessa uno dei protagonisti della Serie A fino allo stop.

Intanto, proseguono i contatti tra i dirigenti azzurri e i calciatori in scadenza. Si attende solo l'annuncio del rinnovo di Dries Mertens, che ha preferito la conferma all'ombra del Vesuvio al trasferimento a Milano, sponda Inter. C'è margine anche per il rinnovo in extremis di José Maria Callejon. Lo spagnolo non avrebbe ricevuto offerte superiori a quelle presentate e ideate dal Napoli nelle scorse settimane: la riprova di un possibile rinnovo.