Atletica, ostacolisti in ritiro: c'è il napoletano Sibilio Raduno a Formia dal 15 al 21 giugno, il primo dopo l'emergenza coronavirus

La tanto attesa ripartenza ormai è diventata realtà. La Federazione ha varato un piano di rientro all’attività agonistica e dal mese di luglio ci sarà la possibilità di tornare in pista per gare ufficiali. Intanto dal 15 al 21 giugno giugno sulla pista dello storico impianto intitolato a Bruno Zauli al centro di preparazione Olimpica di Formia, andrà in scena il primo raduno nazionale post-covid. Ad allenarsi in gruppo con i tecnici federali saranno gli ostacolisti tra cui anche il velocista napoletano Alessandro Sibilio, classe 1999, che gareggia per le Fiamme Gialle.

Ecco l’elenco completo dei convocati: Chituru Ali (Cus Insubria Varese Como), Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro), Paolo Dal Molin (Fiamme Oro), Elisa Maria Di Lazzaro (Carabinieri), Hassane Fofana (Fiamme Oro), Ayomide Folorunso (Fiamme Oro), Sveva Gerevini (Cremona Sportiva Atl. Arvedi), Linda Guizzetti (Cus Pro Patria Milano), Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946), Giulia Latini (Carabinieri), Mattia Montini (Carabinieri), Desola Oki (Fiamme Oro), Linda Olivieri (Fiamme Oro), Yadisleidy Pedroso (Aeronautica), Lorenzo Perini (Aeronautica), Rebecca Sartori (Fiamme Oro), Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle).