Napoli, testa all'Inter con la carica di De Laurentiis Sabato, alle 21, il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Ieri l'incontro squadra - presidente

Il Napoli è definitivamente proiettato al tanto agognato momento del ritorno in campo; alla sfida di Coppa Italia contro l'Inter, in programma sabato, alle 21, al “San Paolo”. In palio c'è la qualificazione alla finale della kermesse tricolore, a un passo dopo l'1-0 con cui lo scorso 12 febbraio gli azzurri sbancarono il “Meazza” nella semifinale di andata. Si ripartirà dal gol, decisivo, di Fabián Ruiz: da difendere col proverbiale coltello tra i denti, ma senza rinunciare a provare piazzare i colpi per chiudere i conti ed evitare di essere rimontati o la lotteria dei calci di rigore, in caso di parità nel punteggio complessivo al novantesimo. Intanto, ieri, a Castel Volturno, si è tenuto l'atteso incontro tra De Laurentiis e la squadra. Non sono ancora arrivati i pagamenti dei mesi di marzo, aprile e maggio, ma il presidente ha tranquillizzato i calciatori invitandoli a concentrarsi unicamente sul passaggio del turno e li ha incitati a dare il massimo per centrare l'obiettivo. De Laurentiis ha, inoltre, chiarito con il gruppo che non ci saranno decurtazioni. Rinviato, invece, il discorso relativo alla questione multe, ma non dovrebbero concretizzarsi sostanziali novità: salvo colpi di scena, si andrà avanti con l'arbitrato.