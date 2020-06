CC Napoli, la serie A2 diventa una reale opportunità Il club partenopeo dovrebbe optare per l'autoretrocessione alla categoria inferiore

Il Consiglio Federale ha deciso di tendere una grossa mano alle società dopo le problematiche, soprattutto economiche, lasciate dall’emergenza coronavirus. Ufficiale l’esonero dal pagamento della tassa di iscrizione ai campionati per la stagione 2020/2021. In più, è stata approvata anche la possibilità di chiedere l’iscrizione al campionato immediatamente inferiore rispetto a quello di militanza. Una decisione che aiuterà diverse società che altrimenti non sarebbero state in grado di allestire formazioni competitive soprattutto in serie A1. Tra le interessate c’è anche il Circolo Canottieri Napoli che già da qualche settimana non aveva fatto mistero sulla possibilità di adoperare questa formula per ripartire dalla serie A1. Il club partenopeo ha deciso di ringiovanire la rosa cedendo alcuni atleti esperti e ha messo in panchina Enzo Massa promuovendolo proprio dal settore giovanile. Una scelta chiara per lanciare nel mondo dei grandi diversi giovani e provare a rifondare una rosa che nei prossimi anni potrà giocarsi le sue chance di tornare dove la storia del club impone.

Di seguito la nota ufficiale che spiega le due decisioni assunte dal Consiglio Federale:

1) le società siano esonerate dal pagamento della tassa di iscrizione ai campionati di pallanuoto per la stagione 2020/2021;

2) le società aventi il diritto di partecipare ai campionati di A1 maschile e femminile e di A2 maschile abbiano la facoltà di richiedere l'iscrizione al campionato immediatamente inferiore rispetto a quello di appartenenza entro i medesimi termini che regolano l'iscrizione al campionato cui avrebbero dovuto prendere parte e senza l'applicazione delle sanzioni previste.

Inoltre, tenuto conto della oggettiva situazione di difficoltà, il consiglio federale si è riservata la facoltà di operare eventuali ripescaggi dal campionato inferiore sulla base di criteri meritocratici e di curriculum sportivo.

Tutte le informazioni relative ai campionati saranno comunicate in una apposita circolare.