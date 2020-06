Verso Napoli-Inter, Mertens in dubbio: rifinitura decisiva Gattuso vorrebbe puntare sul belga. Scalpita anche Politano da ex

Si ricomincia. Primo calcio d'inizio alle 21 all'Allianz Stadium di Torino per Juventus-Milan, domani alla stessa ora Napoli-Inter al San Paolo. La vigilia non sarà vissuta con le conferenze stampa pre-gara. Rino Gattuso e Antonio Conte ragionano sugli ultimi dettagli di una formazione che, nei fatti, è sperimentale. Dopo settimane di stop è ricerca di equilibrio fisico, tecnico e mentale per le due squadre. Per l'Inter si conferma il rebus dal nome Christian Eriksen. C'è, invece, il dubbio Dries Mertens per il Napoli. Il belga è parso brillante nei primi allenamenti collettivi, ma ora accusa un affaticamento muscolare che ne mette in dubbio la presenza dal primo minuto domani sera. Rifinitura nel pomeriggio decisiva per la scelta che dovrà prendere Gattuso.

La prospettiva - Coppa Italia, ma anche il campionato per la rincorsa Champions nella volata finale: più obiettivi e il rischio di sovraccaricare c'è. Arek Milik appare pronto in caso di necessità, ma Gattuso vorrebbe ripartire dall'uomo che ha deciso di restare a Napoli scartando proprio l'offerta dei prossimi avversari. C'è anche l'ex Matteo Politano, che scalpita e sembra addirittura in vantaggio su José Maria Callejon.

Il calcio riparte, ma con dibattiti accesi per più aspetti. È scontro per i diritti tv, l'obiettivo di una quarantena "morbida" resta. In caso di positività riscontrata, quattro giorni di isolamento di squadra al posto di quindici con l'ok del Comitato Tecnico-scientifico: sarebbe il passaggio utile per la garanzia sul finale di stagione.