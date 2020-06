Coppa Italia, il Napoli vuole regalarsi la finale con la Juve Al "San Paolo" (ore 21) la semifinale di ritorno contro l'Inter. Due ballottaggi per Gattuso

Luci al San Paolo. Il Napoli torna nel suo stadio a distanza a di poco più di tre mesi dall'ultima volta: prima dell'esplosione della pandemina di Covid-19; prima del lockdown. Dalla sfida di campionato contro il Torino, vinta per 2-1, alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter (ore 21), che mette in palio la possibilità di sfidare mercoledì prossimo, allo stadio “Olimpico” di Roma, la Juventus. Ieri sera i bianconeri hanno eliminato il Milan: 0-0, all'Allianz Stadium, dopo l'1-1 maturato prima della sosta forzata. Si ricomincia dal vantaggio partenopeo: 1-0. Si torna a parlare, finalmente, di calcio giocato: fuori da causa Lobotka e Manolas, alle prese con noie muscolari. Gattuso si affiderà ai calciatori artefici del cambio di passo arrestato solo dall'emergenza Coronavirus: sette successi e un pareggio, in Champions League contro il Barcellona, in nove partite. In difesa, Koulibaly affiancherà Maksimovic nel cuore del pacchetto arretrato davanti a Ospina; Di Lorenzo e Mario Rui presidieranno le corsie laterali. A centrocampo, spazio a Zielinski e Demme. Ballottaggio tra Fabián Ruiz, match-winner al “Meazza”, non al top della condizione, ed Elmas. In attacco, Mertens dovrebbe stringere i denti e affrontare quella che sarebbe potuta essere la sua nuova squadra. Il tridente sarà completato da capitan Insigne, a sinistra, e uno tra Politano e Callejon. La possibilità di operare cinque cambi in tre blocchi rende, però, più che mai rilevante anche il ruolo di chi partirà dalla panchina: Allan, Llorente, Milik e Younes dovranno farsi trovare pronti. Si giocherà in un silenzio surreale, che farà ancora più rumore nel minuto di raccoglimento pre-partita in memoria delle vittime del virus. Ma si riparte. Palla al centro.