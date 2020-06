Mertens nella storia, Napoli in finale di Coppa Italia Al San Paolo finisce 1-1 la semifinale di ritorno con l'Inter: mercoledì sfida a Roma con la Juve

Il Napoli vola in finale di Coppa Italia, Mertens entra nella storia. Al “San Paolo”, la semifinale di ritorno tra gli azzurri e l'Inter è terminata con il risultato di 1-1. Un pareggio che, in virtù del successo partenopeo nella gara di andata, per effetto di un gol di Fabián Ruiz, è valso il “pass” per l'ultimo atto della kermesse tricolore: mercoledì prossimo, allo stadio “Olimpico” di Roma, Insigne e compagni sfideranno la Juventus dell'ex Sarri nell'ultimo atto per la conquista del trofeo, che spalancherebbe pure le porte dell'Europa League agli uomini di Gattuso.

La cronaca - Tutto nel primo tempo. Pronti, via, e Ospina si fa cogliere in fallo su un calcio d'angolo calciato verso la porta da Eriksen: al 2', nerazzurri in vantaggio. Il portiere si riscatta con due grandi parate, la prima su un colpo di testa di Lukaku, la seconda su una staffilata di Candreva, diretta all'incorcio dei pali, ma, soprattutto, mandando in porta Insigne con un rinvio tagliato: assist per Mertens, che apre il piatto e fa 1-1 (41'). Per il belga è il 122esimo gol con la maglia del Napoli: staccato Marek Hamsik, primo posto in solitaria nella classifica all-time dei marcatori azzurri. Nel secondo tempo è ancora Ospina protagonista: gran parata su Eriksen e passaggio del turno in cassaforte.

Il tabellino.

Napoli - Inter 1-1.

Marcatori: pt 2' Eriksen, 41' Mertens.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Elmas (20' st Fabian Ruiz), Demme, Zielinski (40' st Allan); Politano (20' st Callejon), Mertens (29' st Milik), Insigne (40' st Younes). A disp.: Meret, Karnezis, Mario Rui, Llorente, Lozano, Luperto, Ghoulam. All.: Gattuso.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij (43' st Ranocchia), Bastoni; Candreva (27' st Moses), Barella, Brozovic, Young (27' st Biraghi); Eriksen (43' st Sensi); Lukaku, Lautaro Martinez (27' st Sanchez). A disp.: Padelli, Berni, Gagliardini, Asamoah, Borja Valero, Esposito, Pirola. All.: Conte.

Arbitro: Rocchi della sezione di Firenze.

Note: Ammoniti: Young, De Vrij; Ospina. Recupero: pt 1', st 5'.