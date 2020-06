Napoli Basket: Sorrentino è il nuovo preparatore fisico Una settimana fa il club partenopeo aveva uffucializzato l'addio di Roberto Russo

Giacomo Sorrentino è il nuovo preparatore fisico del Napoli Basket. Da Trapani arriva l'uomo che sostituirà Roberto Russo, salutato dal club del presidente Federico Grassi meno di una settimana fa. Sorrentino entra a far parte dello staff con Stefano Sacripanti head coach.

La scheda di Giacomo Sorrentino - "Conseguita la laurea in scienze motorie nel 2013, Sorrentino nello stesso anno si è diplomato Preparatore Fisico FIP. La sua carriera da preparatore atletico inizia nel 2011: due stagioni in A2 femminile al Costone Siena 2011/2013, poi il passaggio alla squadra maschile della stessa società in DNB nel 2012/13. In seguito vive un’esperienza triennale al Don Bosco Livorno 2013/2016 in DNB. Approda in A2 nel 2016/17 con la Mens Sana Siena. Infine nel 2017 il passaggio alla Pallacanestro Trapani, società in cui ricopre il ruolo di preparatore fisico fino alla stagione appena trascorsa".

L'uscita di Russo dal Napoli Basket - "La SS Napoli Basket e Roberto Russo interrompono di comune accordo il loro rapporto professionale. Dalla prossima stagione Roberto Russo non rivestira’ più il ruolo di preparatore fisico della squadra del Napoli Basket. La SS Napoli Basket, riconoscendo a Roberto Russo di aver contribuito con indiscussa abnegazione e grande professionalità, allo sviluppo del nuovo progetto basket a Napoli, lo ringrazia per il lavoro svolto in questi due anni, e gli augura le migliori fortune professionali".

