Canottaggio, a breve la decisione sugli Europei In Serbia dovrebbero andare in scena le gare Junior, in Polonia gli Assoluti

Il Comitato Organizzatore degli Europei Junior di Belgrado, e la Federazione Nazionale Serba, stanno seguendo da vicino la situazione con le autorità del Governo locale per garantire lo svolgimento programmato dal 26 al 27 settembre 2020. L'ERB e l'OC di Belgrado, a tal proposito, hanno fissato per il 24 giugno 2020 il termine per la decisione finale dopo aver valutato l'ultimo stato della situazione da COVID-19. E’ molto probabile che le gare possano essere svolte visto che in Serbia la situazione legata all’emergenza non preoccupa. Nell’ultima settimana sono state disputate partite di calcio con il pubblico e anche l’Adria Cup di Tennis, organizzata da Novak Djokovic a Belgrado, è stata seguita dal vivo da centinaia di spettatori.

Per quanto riguarda, invece, lo svolgimento dei Campionati Europei Assoluti, in programma a Poznan, in Polonia, dal 9 all’11 ottobre, il Comitato Organizzatore sta lavorando a stretto contatto con il Governo della città, e le autorità mediche locali, per attuare le misure preventive necessarie per lo svolgimento in sicurezza dell'evento. L'ERB e l'OC di Poznan hanno fissato per il prossimo 31 luglio 2020 il termine per una decisione finale dopo aver valutato l'ultimo stato della situazione COVID-19.