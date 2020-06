De Laurentiis: "Vittoria nell'aria. Compatti grazie a Gattuso" Gattuso dopo la vittoria della Coppa Italia: "Questa vittoria la sento dentro"

Il Napoli conquista la sua sesta Coppa Italia. Per Aurelio De Laurentiis è il quarto trofeo da presidente del club azzurro e sottolinea il ruolo chiave di Rino Gattuso nell'entusiasmo ritrovato e nella compattezza mostrata dalla squadra nelle prime due sfide ufficiali post covid: "Ad un certo punto si sentiva la nostra vittoria nell'aria, perchè ce la siamo meritata - ha dichiarato il massimo dirigente partenopeo al sito ufficiale del Napoli - Siamo l'unica squadra che riesce a contrastare la Juventus. Li abbiamo battuti tre volte nelle Coppe, speriamo in futuro di poterla superare anche in campionato vincendo lo scudetto. La squadra si è compatatta attorno alla figura di Gattuso e all'idea della Società. Adesso speriamo di raggiungere altri obiettivi come la zona Champions".

Le dichiarazioni di Rino Gattuso: "Stanotte ho dormito poco, questa vittoria la sento dentro. Io sono uno che dal calcio ha avuto tanto e per questo lavoro sempre duro perchè ho grande rispetto per questo mondo. Alleno una squadra di uomini veri e di campioni. Questo successo ce lo siamo meritato, perchè abbiamo lavorato tanto non lasciando nulla al caso. Ringrazio De Laurentiis per avermi dato la possibilità di allenare questa squadra e ringrazio tutte le componenti della Società che mi hanno sempre spalleggiato. Sono felice di essere qui, con il Presidente stiamo già progettando il futuro, ma adesso c'è ancora l'ultima parte di stagione e dobbiamo dare tutto per provare a conquistare un posto in Champions League".