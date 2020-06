Boxe: Carini al centro Tecnico di Assisi La forte pugile napoletana sarà presente al raduno azzurro

Senza il virus forse sarebbe ad un solo mese di distanza dal suo sogno Olimpico. Angela Carini, pugile napoletana dalle grandi ambizioni, nel torneo di qualificazione di Londra era ad una sola vittoria dal sogno. L’emergenza ha fermato la sua corsa che nel prossimo mese di marzo riprenderà esattamente da dove si era fermata.

Sogna Angela e non si nasconde. Non l’ha fatto nemmeno qualche mese fa poco dopo essere tornata da Londra quando, senza badare alla scaramanzia, ha chiaramente detto di voler andare a Londra per portare a casa il metallo più pregiato. Un sogno che per diventare realtà dovrà attendere altri tredici mesi. Un lungo countdown che scorre via tra un allenamento e l’altro. Dal 24 giugno la Carini, insieme a Olena Savchuk, Giordana Sorrentino, Martina La Piana, Alessia Mesiano, la corregionale Irma Testa, Rebecca Nicoli e Assunta Carfora, sarà impegnata nel Centro Federale di Assisi agli ordini dello staff tecnico formato da Laura Tosti, Michele Caldarella e Riccardo D’Andrea.