Napoli Basket, ecco Marini. Grassi: "Iannuzzi resta con noi" Presentazione del nuovo acquisto e annuncio ufficiale da parte del presidente Grassi

"Per me è tutto nuovo. Non ero mai stato a Napoli e non avevo mai giocato al PalaBarbuto. Sono emozionato e molto carico per questa nuova avventura". Prime parole da nuovo giocatore del Napoli Basket per Pierpaolo Marini. La guardia/ala ha salutato Forlì per accettare la sfida degli azzurri: "Ringrazio la società per la fiducia, sono qui perché mi sono sentito importante per un club ambizioso. Vengo da due anni a Forlì dove sono stato molto bene. - ha spiegato Marini in conferenza stampa - Tuttavia, cercavo nuovi stimoli perchè un giocatore vive di questo. Napoli è la piazza perfetta per me, mi hanno parlato tutti benissimo dell’ambiente, una piazza storica a cui vorrei dare il mio contributo per riportarla in alto. Sono un giocatore sanguigno che odia perdere e che ha tanta voglia di continuare a crescere e fare qualcosa di buono per Napoli. Sono al servizio del coach e di tutta la squadra. Per vincere in A2 bisogna avere una grossa solidità mentale. Nell’arco di una stagione ci sono tantissimi momenti difficili, ma è proprio nel momento di difficoltà che si vedono le squadre vere ed io sono convinto che lo saremo”.

Al suo fianco c'era Federico Grassi. Il presidente partenopeo chiarisce anche la posizione di Antonio Iannuzzi, che farà parte del roster 2020/2021: "Con la presentazione del nostro primo acquisto Pierpaolo Marini, oggi ripartiamo sperando di aver messo alle spalle un brutto periodo che ci ha tolto la possibilità di lottare per una eventuale promozione in A1. Ribadisco che abbiamo deciso di non fare alcun salto nel vuoto e lottare sul campo per conquistare la tanto ambita A1. Vogliamo fidelizzare ancor di più il nostro pubblico a questa società che in due anni ha dimostrato concretamente le sue ambizioni. Volevo annunciare, infine, che abbiamo raggiunto l’accordo con Antonio Iannuzzi che sarà con noi anche nella prossima stagione”.

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket