Riparte la Serie A: il Napoli vuole la rimonta Champions Martedì alle 19.30 il calcio d'inizio al Bentegodi: obiettivo quarto posto per gli azzurri

Riparte la Serie A, anche nel ricordo di Mario Corso. Il calcio piange la scomparsa del veronese, tra i grandi protagonisti della Grande Inter. Quattro campionati, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali con i nerazzurri. Un decennio in Nazionale per l'uomo delle giocate decisive, delle punizioni a foglia morta. Un modo di calciare unico, una carriera anche da allenatore iniziata a Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis l'ha ricordato con una nota ufficiale.

Il Napoli attenderà il weekend dei recuperi e mette nel mirino il Verona. Alle 19.30 di martedì riprenderà anche il cammino in campionato per gli uomini di Rino Gattuso che non si pongono più limiti. Nella testa dei partenopei c'è la super rimonta Champions, l'obiettivo del quarto posto per partecipare anche nel 2020/2021 alla massima competizione europea, utile anche per rafforzare il progetto tecnico. Dalla sorpresa Hellas ripartirà il Napoli che, in avvio di luglio, si giocherà tutto in chiave Coppa dei Campioni. La doppia sfida, Atalanta e Roma in 4 giorni, segnerà il destino azzurro per l'obiettivo posto dalla proprietà dopo la vittoria in Coppa Italia, che comunque garantirà l'Europa League dai gironi per la prossima stagione.