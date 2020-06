Mayo: "Felice della sfida Napoli per una grande stagione" Il nuovo giocatore del club azzurro: roster e dirigenza in sinergia per raggiungere gli obiettivi

Il Napoli Basket ha ufficializzato l'ingaggio di Joshua Andrew Mayo, nuovo giocatore della società presieduta da Federico Grassi. Addio alla Pallacanestro Varese con cui il cestista dell'Indiana aveva l'accordo anche per il 2020/2021 e Mayo ha accettato l'offerta azzurra: "Sono davvero felice di approdare in una piazza come Napoli. - ha spiegato il playmaker nelle prime dichiarazioni da cestista di Napoli - Spero che il roster e la dirigenza possano lavorare in sinergia per raggiungere i nostri obiettivi e fare una grande stagione".

La scheda di Josh Mayo - "Nato a Munster (Indiana), Mayo inizia la sua carriera professionistica a Clermont nella Pro B francese dopo aver concluso i 4 anni di college a Illinois-Chicago con 14 punti di media (17 negli ultimi due anni) con oltre il 40% da 3 punti. Nel 2011-2012 è in Lettonia con il Liepajas Lauvas con cui gioca campionato e Lega Baltica, e poi in Ucraina al MBK Mykolaiv. Due stagioni condite da ottime cifre: terzo miglior realizzatore (18.1 punti) e miglior assist-man (5.1) in LBL, 16.2 punti, 3.4 rimbalzi, 3.3 assist in BBL e 16.1 punti, 3.9 rimbalzi, 3.9 assist nella USL. Ingaggiato da Montegranaro in Serie A, chiude il campionato 2013-2014 a Roma con cui raggiunge la semifinale scudetto. Dopo l’annata tra Turchia e Spagna con Torku Konyaspor e Fuenlabrada, ritorna in Italia firmando per Scafati. Con la squadra campana alza la Coppa Italia di categoria e raggiunge le semifinali promozione grazie ai 15.7 punti, 3.2 rimbalzi, 5.2 assist. Approda successivamente in Germania: 3 stagioni in Bundesliga a Bonn con cui gioca anche in FIBA Europe Cup (12.9 punti, 4.5 assist e semifinali nel 2017) e Champions League (14.1 punti e 3.3 assist). Anche in Germania dimostra di essere un leader (convocato due volte nell’All Star Game) e un pericoloso tiratore dall’arco: chiude la stagione a 12.9 punti, 2,8 assist con il 37% da 3 punti. Nell’estate scorsa Varese lo riporta in Serie A risultando il leader del roster di coach Attilio Caja con i suoi 15,7 punti, a partita conditi da 4 assist e 3 rimbalzi di media. Chiude l’ultima stagione risultando il sesto miglior marcatore di LBA".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket