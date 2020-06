Napoli, a un passo l'attaccante Osimhen: è in città Il classe '98, di proprietà del Lille, ha detto sì agli azzurri. Gattuso è pronto ad abbracciarlo

“Bentornato amico mio. Applausi a Oreste Vigorito e al suo Benevento! #ADL”. Con questo tweet, arrivato pressoché in contemporanea a quello di congratulazioni da parte del ministro dello sport, l'afragolese Vincenzo Spadafora, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha voluto celebrare il ritorno dei giallorossi in Serie A. La testa va già al derby con i sanniti, ma non solo. Il calciomercato è già iniziato e gli azzurri hanno in canna un colpo da novanta: il talentuso attaccante Victor Osimhen ha detto sì e nelle prossime ci sarà il vertice decisivo per definire il trasferimento del classe '98 dal Lille al club partenopeo (il calciatore è in città con il suo entourage, ndr). Lo score stagionale del nigeriano è di tutto rispetto: 18 reti e 6 assist nell'ultima stagione in Ligue 1, prima dello stop anticipato dall'esplosione della pandemia di Covid-19. La rapidità e lo scatto in progressione, oltre che il fiuto per il gol, sono i principali punti di forza del gioiello africano, che è pronto a prendere il posto di Milik e a diventare un'importante freccia all'arco di Gattuso. Il tecnico non vede l'ora di lanciarlo nel suo tridente. Campania felix, con tanta voglia di essere protagonista. In attesa di Napoli - Benevento, a distanza di due stagioni, viene già da fregarsi le mani per i grandi campioni che sarà possibile ammirare. Tra questi ci sarà, salvo colpi di scena, Osimhen.