Da Adl a Sibilia: quanti complimenti per Vigorito e la Strega Tweet e messaggi social a celebrare l'impresa del Benevento

"La notte della strega! Bentornato in Serie A Benevento". Con questo tweet e una foto della squadra di Pippo Inzaghi, anche la Lega Serie A celebra su Twitter la promozione nella massima serie del Benevento.

E anche il vicepresidente Figc Sibilia esulta: "Una promozione da record per il Benevento: un club modello per il calcio italiano che torna in Serie A. Un traguardo raggiunto per la seconda volta in pochi anni con capacità e lungimiranza grazie a un dirigente illuminato come Oreste Vigorito".

E così anche Balata: "Complimenti al Benevento per questa magica stagione!". Con questo tweet il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, saluta il club sannita che ieri ha matematicamente centrato la promozione nel massimo campionato con 7 giornate d'anticipo. "La notte della strega! Bentornato in Serie A Benevento", e' il tweet di bentornato che la Lega A dedica al club.

E anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha dato il bentornato all' "amico" Oreste Vigorito: "Bentornato amico mio. Applausi a Oreste Vigorito e al suo Benevento!".