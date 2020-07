Napoli, al "Ferraris" chance dal primo minuto per Lozano Il messicano titolare domani contro il Genoa. Ritiro, è ufficiale: gli azzurri a Castel di Sangro

Nel fitto calendario post lockdown, è di nuovo vigilia di campionato per il Napoli. Domani (ore 19,30), al “Ferraris”, contro il Genoa, Gattuso dovrebbe concedere a Lozano una maglia da titolare permettendo a capitan Insigne di rifiatare. Il tecnico calabrese dovrà fare a meno di Demme e Koulibaly, squalificati. In rampa di lancio Lobotka e Manolas: il primo agirà in cabina di regia, il secondo farà coppia con Maksimovic nel cuore del pacchetto arretrato partenopeo, completato da Hysaj e Mario Rui sulle corsie laterali. Probabile turno di riposo, dunque, anche per Di Lorenzo. L'altra novità in mediana, nello starting eleven, può essere rappresentata da Elmas al posto di Zielinski. Intanto, sul fronte mercato, è conto alla rovescia per l'annuncio dell'acquisto dell'attaccante Osimhen. Il nigeriano ha detto sì, ormai da giorni, all'offerta del presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Giuntoli lavora alacremente con il Lille per raggiungere l'intesa per rilevarne il cartellino. In tal senso, il club francese non sarebbe interessato a contropartite tecniche, ma vorrebbe soldi cash, non meno di 40 milioni di euro, per lasciar partire il gioiello africano, classe '98. Infine, è ufficiale: il ritiro pre-campionato si svolgerà in Abruzzo, a Castel di Sangro. C'è l'accordo con il Comune e la Regione per i prossimi 6 anni.