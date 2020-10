Caso Adl: Procura apre indagine conoscitiva Il patron del Napoli andò in assemblea di Lega risultando positivo al covid

Non si ipotizzano reati né ci sono indagati, per ora: è un'indagine conoscitiva quella aperta dalla Procura di Milano dopo l'esposto del Codacons sul caso De Laurentiis. Come si ricorderà il patron del Napoli era risultato positivo al covid dopo essere stato in assemblea in Lega calcio con gli altri presidenti. Secondo Codacons Adl aveva già sintomi riconducibili al covid. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha aperto un fascicolo per approfondimenti. Tuttavia al massimo il presidente del Napoli rischierebbe un illecito amministrativo per non aver rispettato l'isolamento fiduciario e una multa fino a 400 euro.