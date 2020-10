Napoli: Real Sociedad, AZ Alkmaar e Rijeka in Europa League Spunta la pista FIorentina per Milik. Callejon potrebbe vestirsi di viola

Real Sociedad (Spagna), AZ Alkmaar (Olanda) e Rijeka (Croazia): ecco le avversarie del Napoli nella fase a gironi dell'Europa League 2020/2021. Sorteggio con protagonista Ciro Ferrara e gruppo F per gli azzurri, testa di serie e con match alla portata della squadra partenopea. Impegni che non dovrebbero condizionare il cammino del Napoli: anche dal punto di vista logistico, risultano trasferte agevoli a San Sebastian, Alkmaar e in quella che una volta era Fiume.

Allenamento regolare a Castel Volturno per gli uomini di Rino Gattuso. Solo lavoro in palestra per Sebastiano Luperto. Terapie, invece, per Lorenzo Insigne: almeno un mese di stop per il capitano. Attesa, invece, per l'esito del secondo ciclo, quello forse decisivo, di tamponi verso la sfida con la Juventus. Il Genoa ha comunicato la positività di altri 3 tesserati: due i calciatori, Petar Brlek e Miha Zajc, e il collaboratore tecnico, Walter Bressan. L'attività del Grifone al Centro Sportivo Signorini resta sospesa fino a lunedì. Ieri è stato ufficializzato il rinvio di Genoa-Torino. Fronte mercato, spunta la pista Fiorentina per Arek Milik, ma l'ingaggio è un limite. In caso di cessione di Federico Chiesa, i viola punteranno su un ex Napoli, José Maria Callejon.