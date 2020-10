Verso Juve-Napoli, l'attesa del terzo ciclo di tamponi C'è Bakayoko per il centrocampo. Milik: prima il rinnovo per la soluzione del prestito

Primo ciclo con sole negatività, il secondo ha presentato la positività di Piotr Zielinski e del collaboratore, Giandomenico Costi, terzo tampone in casa Napoli, con il volo in programma alle 20 da Capodichino. Ecco la tabella di marcia azzurra verso il big match con la Juventus. Il contatto diretto si rinnova tra Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli: il presidente del Napoli avrebbe rimarcato le criticità della vigilia, quanto vissuto nella settimana e a cosa si potrebbe andare incontro con la disputa del match.

Intanto, è un weekend caldo anche per gli aspetti di mercato con gli ultimi colpi in arrivo. Tiémoué Bakayoko si vestirà di azzurro nella stagione 2020/2021. Il centrocampista francese, già allenato da Rino Gattuso ai tempi del Milan, sarà ceduto in prestito dal Chelsea. Bakayoko sembrava destinato al ritorno proprio al Milan. Invece, c'è il Napoli come nuova tappa nella carriera di un calciatore capace di offrire più soluzioni allo staff tecnico partenopeo.

C'è sempre l'ostacolo del rinnovo per l'uscita di Arek Milik. Il prestito ad un club può essere garantito solo da una conferma contrattuale almeno fino al 2022. Lo scenario Fiorentina resta aperto, ma si rafforzano i limiti posti per il valore del cartellino e per l'ingaggio in chiave viola.