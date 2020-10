Napoli, anche Elmas positivo al Covid-19 Terzo e ultimo giro di tamponi prima della partenza alla volta di Torino. Gattuso a un bivio

Non si perdono d'animo, non si piangono addosso e, anzi, alla vigilia della sfida a Torino contro la Juventus, i tifosi del Napoli erano e restano fiduciosi. Nonostante tutto, nonostante il terzo e ultimo giro di tamponi prima della partenza per il Piemonte, programmati dopo il focolaio rilevato nel Genoa, che nelle ultime ore si è aggiornato con altri tre casi di positività al Covid-19 all'interno del “gruppo squadra”, abbia evidenziato che, oltre a Zielinski e al collaboratore, extra gruppo squadra, Costi, anche Elmas ha contratto il Coronavirus e sarà, dunque, indisponibile per i prossimi quattordici giorni saltando, ovviamente, la sfida dell'Allianz Stadium. Fuori dai giochi due pedine importanti e se Gattuso aveva già deciso di sostituire il centrocampista polacco con Lobotka, dovrà ora capire come sopperire all'assenza del turco, che avrebbe dovuto prendere il posto di Insigne, infortunato, nella batteria di trequartisti alle spalle di Osimhen. In tal senso, il tecnico partenopeo sembra essere davanti a un bivio: tornare al 4-3-3 per cause di forza maggiore, o confermare il 4-2-3-1, giocando una partita votata all'attacco; a viso aperto, mandando in campo Politano dal primo minuto. Si vedrà. Ancora poche ore e sarà partitissima, con l'auspicio che lo spettacolo sul rettangolo di gioco sia in grado di far dimenticare una settimana tribolata tornando a dar sollievo e far sognare, seppur per l'arco di una gara.