Casi covid, l'Asl blocca il Napoli: rischio rinvio con la Juve Positivi anche nello staff dei bianconeri. Possibile un nuovo tampone per gli azzurri

La partenza per Torino era prevista per le ore 19 da Capodichino, ma dall'Asl Napoli 1 è arrivato lo stop al viaggio per il Napoli, in partenza, pronta a sfidare domani sera la Juventus nel match valido per il terzo turno del campionato di Serie A.

Casi covid - Nel pomeriggio, dopo un primo annuncio ("Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comunica che 4 tamponi devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi"), il Napoli ha aggiunto sui canali social: "Durante l’elaborazione degli ultimi 4 tamponi, è risultato positivo al Covid-19 il calciatore Eljif Elmas". Il macedone raggiunge, purtroppo, Piotr Zielinski, e il collaboratore tecnico, Giandomenico Costi, nella lista dei positivi in casa Napoli. L'Asl di riferimento ha disposto, da protocollo, l'isolamento fiduciario e i 14 giorni di quarantena, ma è attesa per gli sviluppi del caso nelle prossime ore.

Anche la Juventus ha ufficializzato la positività di due membri dello staff. La gara, in programma alle 20.45 di domani, è ovviamente a forte rischio rinvio. Intanto sono 22 i positivi in casa Genoa, ultimo avversario dei partenopei in campionato.