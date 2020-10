Il Napoli Basket vince il trofeo Irtet, battuta San Severo Marini è il miglior giocatore del torneo: 24 punti nell'atto conclusivo del quadrangolare

Ottimo weekend per il Napoli Basket che conquista l'undicesimo trofeo Irtet battendo in finale la Cestistica San Severo. Splendido secondo tempo per gli uomini di coach Stefano Sacripanti e risultato di 104-72 contro i pugliesi. Napoli completa nel migliore dei modi il percorso prestagionale. Da domenica si comincia a fare sul serio con la Supercoppa di Serie A2. Nel gruppo arancione della prima fase, la Gevi affronterà proprio San Severo nella prima giornata. Pierpaolo Marini è stato votato come il miglior giocatore del torneo, disputato al Palasport di viale delle Medaglie d'oro a Caserta. All'ex Forlì, autore di 24 punti nell'atto conclusivo del quadrangolare, si lega l'ottima prestazione di Jordan Parks da 19 punti. Rotazione completa per il roster azzurro. Sacripanti ha schierato anche i giovani Matera e Tolino, prodotti del vivaio della Gevi Napoli.

Foto: pagina ufficiale Facebook FIP Campania