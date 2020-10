Juve-Napoli, rinviata la decisione del giudice sportivo Supplemento d'indagine sul caso. Nel pomeriggio incontro Calcio-Governo

Allianz Stadium, ore 21.30: il triplice fischio di Daniele Doveri dopo 45 minuti d'attesa come da regolamento. Juventus-Napoli non si gioca ed è scontro totale. È attesa per quanto sarà disposto dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea: 3-0 a tavolino e meno 1 in classifica per gli azzurri, ma la decisione è stata rinviata almeno a mercoledì. È stato chiesto un supplemento di indagine ed è possibile anche la trasmissione degli atti alla Procura Federale. Un weekend di botta e risposta e l'avvio della settimana conferma le difficoltà nell'interpretazione del caso.

Per la Lega Serie A il match doveva essere giocato. Con casi covid nei gruppi-squadra sono state disputate altre sfide di campionato. C'è, però, il limite posto dall'azienda sanitaria locale che ha bloccato il Napoli a Capodichino. L'avvocato del club partenopeo, Mattia Grassani, ha sottolineato come la squadra azzurra sia stata fermata verso Torino da ben 5 comunicati. "Il Napoli non accetterà il 3-0 a tavolino", misura attualmente rinviata a mercoledì.

È grande attesa per il doppio incontro tra il sistema calcio e il Governo. Alle 17 prima la decisioni su Juve-Napoli, poi l'analisi attenta su un protocollo che esprime regole chiare, ma che è stato superato dalla decisione dell'azienda sanitaria locale su una società. Intanto, questa mattina il Napoli si è sottoposto a nuovo tampone. Isolamento di due settimane per i tesserati a Castel Volturno.