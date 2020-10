Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati ieri All'appello mancano solo due risultati, che saranno comunicati nel pomeriggio

Attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, il Napoli ha comunicato che sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri. All'appello mancano solo due tamponi, che devono essere ancora processati, i cui risultati saranno comunicati nel corso del pomeriggio. Restano, dunque, positivi solo Elmas e Zielinski, oltre al collaboratore tecnico (extra gruppo squadra) Costi. Una buona notizia in vista della ripresa del campionato, dopo la sosta per le nazionali, ed in attesa del verdetto del giudice sportivo, atteso tra oggi e domani, per quanto riguarda la mancata disputa del match di domenica scorsa, all'Allianz Stadium, contro la Juventus.