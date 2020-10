Catania - Juve Stabia, i convocati delle vespe Ventidue i calciatori a disposizione del tecnico Padalino per la trasferta al "Massimino"

Al termine della seduta di allenamento di questa mattina, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 22 calciatori convocati per il match Catania - Juve Stabia, valida per la terza giornata del girone C di Serie C, in programma domani, con inizio alle 18,30, presso la "Sicula Trasporti Stadium – Stadio Angelino Nobile" di Lentini.

L'elenco dei 22 convocati.

Portieri: Lazzari, Maresca, Tomei.

Difensori: Allievi, Codromaz, Garattoni, Mulè, Oliva, Rizzo, Troest.

Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Fantacci, Guarracino, Mastalli, Scaccabarozzi, Vallocchia, Volpicelli.

Attaccanti: Bubas, Cernigoi, Golfo, Romero.

Indisponibili: Bentivegna, Lia, Orlando, Russo.

Squalificati: nessuno