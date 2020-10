Juventus - Napoli, ecco il comunicato del giudice sportivo Il documento pubblicato sul sito ufficiale della Lega Serie A

Il giudice sportivo ha rimandato la decisione su Juventus - Napoli, che non è stata disputata domenica scorsa per l'assenza del club partenopeo, in ossequio alle disposizioni della Asl territoriale, relative al contenimento del contagio da Coronavirus. Uno stop forzato, che aveva spinto il presidente De Laurentiis a contattare Andrea Agnelli per chiedere di rinviare la partita, ricevendo "picche" come risposta per le ormai note ragioni argomentate dal numero uno del club bianconero. Nel comunicato ufficiale, pubblicato sul sito della Lega Serie A, alla riga relativa al risultato del match, si legge “sub judice”. Dunque, risultato non sancito e omologato; decisione non assunta, almeno per il momento.