Juve-Napoli, ipotesi rinvio al 13 gennaio Decisione ASL come impedimento per la trasferta, attesa per la decisione del giudice sportivo

Lunga attesa e la decisione si avvicina in ambito sportivo sul caso Juventus-Napoli. Si prefigura il rinvio del match a data da destinarsi con l'unico giorno possibile, al momento, del 13 gennaio, in base ai calendari tra Italia ed Europa delle due squadre. Lo scenario del 3-0 a tavolino e del punto di penalizzazione sembra escluso perché il documento dell'ASL di riferimento sul club può valere come un legittimo impedimento e, quindi, determina il differimento della gara. Ovviamente, una decisione di questo tipo porta alla modifica del protocollo istituito in estate. Si è inserito un altro rebus nel caso Juventus-Napoli. La partenza per le nazionali di ben 7 calciatori bianconeri comporterà una multa per violazione dell'isolamento fiduciario.

I casi sono in aumento. Il calcio italiano monitora già la questione relativa al derby di Milano con la novità dei casi per i nerazzurri e l'attesa dei tamponi dei calciatori positivi già riscontrati tra i rossoneri. A Castel Volturno, la "bolla" azzurra è stata controllata dagli ispettori della Federazione Italiana Giuoco Calcio. È una fase interlocutoria anche per gli esiti dei tamponi effettuati in casa Napoli. Nessun positivo nell'ultimo ciclo, ma con il caso riscontrato nel gruppo Primavera e con il test di Stanislav Lobotka riprocessato e risultato negativo.