Canottaggio, tre campani sognano la medaglia nel quattro senza Abagnale, Di Costanzo e Castaldo si giocano una ghiotta occasione per salire sul podio

Gli Europei Assoluti di Poznan in Polonia scatteranno nella giornata di domani. C’è grande attesa per la spedizione azzurra. Sono diverse le barche vanno a caccia di una medaglia, tra queste c’è sicuramente il quattro senza. L’armo azzurro, già protagonista della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo ormai un anno fa, non ha cambiato la sua formazione.

Ci saranno tre canottieri campani: Matteo Castaldo (Fiamme Oro/RYCC Savoia), Giovanni Abagnale (Marina Militare) e Marco Di Costanzo (Fiamme Oro); con loro anche Bruno Rosetti (CC Aniene). Lo scorso anno, in occasione della tappa di Coppa del Mondo sul lago Malta a Poznan, arrivò una medaglia d’argento che fa ben sperare per le gare del week end. Si inizia venerdì alle 9:00 con le batterie e i ripescaggi nel pomeriggio. Sabato andranno in scena le semifinali, mentre domenica spazio alle finali A e B.