Scherma, Curatoli continua gli allenamenti in vista del 2021 La Coppa del Mondo dovrebbe ripartire a gennaio con una tappa americana

Luca Curatoli continua ad allenarsi nella sua Napoli. Lo fa con grande professionalità senza lasciare nulla al caso perché l’appuntamento più importante della carriera è dietro l’angolo. I Giochi Olimpici di Tokyo, a cui il napoletano è già qualificato, inizieranno venerdì 23 luglio 2021. La scherma è ferma da tanto, troppo tempo. E lo sarà fino a gennaio quando è prevista, almeno sulla carta, la prima tappa della coppa del Mondo 2021.

La FIE ha comunicato un calendario che ufficiale ancora non è. Si tratta di tappe e date provvisorie perché bisognerà valutare, con grande attenzione, quale sarà la situazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Il primo appuntamento è a gennaio in America, la sede è ancora da stabilire. A febbraio si dovrebbe tirare a Varsavia, mentre a marzo c’è una doppia tappa: la prima a Padova dal 5 al 7, la seconda a Budapest dal 19 al 21. A seguire il carrozzone si sposterà in Asia, precisamente in Corea del sud a Seul, poi gran finale europeo con Madrid e Mosca, ultima tappa dal 21 al 23 maggio.

La pubblicazione di un calendario, seppur provvisorio, è comunque una grande notizia per Luca Curatoli che è tra i migliori al mondo nella specialità della sciabola e sogna una medaglia Olimpica che, visto l’andamento delle ultime stagioni, non è assolutamente un miraggio.