Napoli Femminile, Bruno Iovino è il nuovo segretario generale Il club azzurro di Serie A: "Una figura fondamentale per completare lo staff societario"

Il Napoli Femminile ha annunciato l'ingresso di Bruno Iovino nell'organigramma del club partenopeo. Il dirigente di Mercogliano sarà il nuovo segretario generale della società neopromossa nella Serie A di calcio femminile. "L'ex dirigente - tra le altre - di Avellino, Nocerina, Campobasso, Potenza e Grosseto, è stato scelto dal club azzurro per la sua pluriennale esperienza in materia di carte federali. - ha spiegato il sodalizio del presidente, Raffaele Carlino - Una figura fondamentale per completare lo staff societario del Napoli Femminile, che si è arricchito negli ultimi giorni anche del dirigente Raffaele Giustiniani, già ad Ischia con il presidente Carlino, e del direttore generale Crisano, in passato con Frattese, Ercolano, Turris e Savoia". Nelle scorse ore, il giudice sportivo ha inflitto la sconfitta per 3-0 a tavolino con l'Inter.

La nota del club: "Il Napoli Femminile ha preso atto del dispositivo che stabilisce lo 0-3 contro l’Inter per i motivi indicati nel comunicato odierno del giudice sportivo. Il Napoli Femminile sta valutando se presentare ricorso nei confronti del provvedimento relativo al risultato sportivo, ma ci tiene a chiarire con forza che il medico sociale Felice Sirico era regolarmente in panchina a svolgere il suo ruolo. La presenza in panchina del medico sociale, che ha anche svolto tutte le funzioni di sua competenza secondo il protocollo vigente, è ampiamente documentata dalle immagini televisive e dunque facilmente riscontrabile".