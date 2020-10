Napoli, nuovi tamponi: attesa per l'esito Tutti negativi nell'ultimo ciclo di test. Azzurri nella bolla di Castel Volturno

Prosegue il ritiro azzurro nella bolla di Castel Volturno, visionata anche dagli ispettori della FIGC. Gli ultimi esiti hanno confermato le negatività al gruppo-squadra dopo i casi riscontrati a Piotr Zielinski e Elijf Elmas. Nuovi tamponi in mattinata e domani il club partenopeo avrà i responsi. Continua la fase interlocutoria nel caso Juventus-Napoli con il rinvio della decisione da parte del giudice sportivo. Senza il 3-0 a tavolino è escluso anche il punto di penalizzazione. Si va verso il differimento della gara non giocata domenica scorsa allo Stadium con il parere dell'ASL, negativo sul viaggio verso Torino, da interpretare come un legittimo impedimento per la squadra e per lo staff tecnico, non presente sul terreno di gioco.

Il mondo del calcio si interroga sui casi riscontrati anche in altri gruppi-squadra. Rebus sul derby di Milano, la Procura indaga sui calciatori della Juventus usciti dalla "bolla" e c'è anche il caso Under 21 con un azzurrino sintomatico e con la FIGC che ha richiamato l'attenzione della UEFA (si va verso la cancellazione del match con l'Islanda).