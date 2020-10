Di Marzio racconta il "Grand Hotel Calciomercato" "Tutti i segreti del mercato più pazzo del mondo", un concentrato di retroscena, segreti, aneddoti

"Grand Hotel Calciomercato, tutti i segreti del mercato più pazzo del mondo", ecco il nuovo libro di Gianluca Di Marzio. Un impressionante e sorprendente concentrato di retroscena, segreti, aneddoti e strategie del mercato più pazzo del mondo raccontati dal più grande giornalista esperto di calciomercato.

"Soldi, promesse rispettate e patti non mantenuti, trasferimenti che diventano affari di Stato e coinvolgono banche nazionali e presidenti del Consiglio ma anche calciatori che “no” perché consigliati da… Dio! Trattative concluse a Ibiza davanti a un cocktail fresco e sopra un dondolo oppure quelle definite proprio all’ultimo secondo, addirittura oltre il gong finale: una su tutte, forse la più importante del nostro calcio, Maradona al Napoli. Anche Leo Messi a un passo dal Chelsea di Mourinho è un segreto, analizzato nel dettaglio e raccontato fino in fondo, una storia d’amore andata in fumo proprio sul più bello. Sliding doors, incontri top secret, aerei persi, alberghi di lusso e strategie che si avvicinano molto a partite di poker. Il filo che lega tra loro i tantissimi retroscena di questa realtà parallela è leggero e divertente, proprio come le innumerevoli scaramanzie di chi vive il mercato in prima linea, sborsando milioni su milioni pur di prendere un calciatore: i presidenti. C’è chi, prima della firma, esige una perizia grafologica e c’è chi non si siede nemmeno al tavolo a trattare se all’interno della data di nascita compare il numero 17. I meccanismi del mestiere sono tecnici e complicati ma qui capirete cos’è il calciomercato in modo semplice, ironico e popolare, anche grazie al racconto delle peculiarità più bizzarre delle operazioni che hanno fatto sognare milioni di appassionati: Ronaldo, Il Fenomeno, all’Inter, l’altro Ronaldo, Cristiano, alla Juventus, il Milan di Berlusconi e Galliani, i colpi nerazzurri di Massimo Moratti, la Roma di Franco Sensi, le avventure del Parma per Asprilla e della Lazio anni ’90 per Stankovic. E ancora, la Fiorentina del direttore Nassi e le favole di Pisa, Ascoli e Sampdoria che dimostrano come il calciomercato sia una fiera piena zeppa di sogni in grado di trasformare la piccola realtà di provincia in oro che luccica, vedi il Verona di Bagnoli campione d’Italia. Un delle più belle storie di questo pazzo mondo del calciomercato".

Le schede

Gianluca Di Marzio (1974) è nato a Castellammare di Stabia, inseguendo il lavoro del papà, Gianni Di Marzio, uno dei più importanti allenatori di calcio nonché il primo a scoprire Maradona. Gianluca, parallelamente alla laurea in Giurisprudenza, inizia a farsi le ossa come giornalista nelle tv locali di Padova finché a 30 anni riceve la chiamata di Sky. Protagonista del programma Calciomercato L’Originale, che lo ha reso famoso come esperto di trasferimenti e trattative, mette a segno scoop che gli danno grande riconoscibilità internazionale. In Francia sono stati girati documentari sulla sua giornata di lavoro, scritti decine di articoli sulla sua professione e su come abbia cambiato il modo di raccontare il Calciomercato ESPN – uno dei canali sportivi più seguiti negli Usa – lo ha inserito tra i 50 uomini più influenti del mondo calcistico. E’ presente nel mondo dei social con una community di oltre 2 milioni e mezzo di followers, occupando la prima posizione nella classifica dei giornalisti più seguiti di Twitter, e gestisce il sito www.gianlucadimarzio.com che colleziona ogni anno oltre 100 milioni di pagine visualizzate. Ha due figli gemelli, Gaia e Giovanni, e una moglie, Anna Maria, con cui condivide la vita da 27 anni e che confessa di “aver sposato tutto il pacchetto, perché anche il telefonino, per uno come lui, è un vero e proprio amante di cui non può permettersi di essere gelosa!”.

Matteo Moretto (1990) è giornalista sportivo per Skysport. Fedele collaboratore di Gianluca Di Marzio, ha iniziato a scrivere raccontando il suo Erasmus “calcistico” Madrid. Si è presentato a Gianluca scrivendogli una semplice mail, riuscendo a realizzare il suo sogno.

Prezzo di copertina 17 euro, 288 pagine, Anno 2020, Collana Arena, Formato brossura