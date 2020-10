Canottaggio, Europei: quattro campani in semifinale Vicino, Abagnale, Castaldo e Di Costanzo fanno strada e sognano il podio

Non hanno deluso le attese i canottieri campani impegnati nella pima giornata dei Campionati Europei Assoluti in corso di svolgimento a Poznan in Polonia. Nella specialità del quattro senza senior maschile, erano impegnati Matteo Castaldo (Fiamme Oro), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Marco Di Costanzo (Fiamme Oro) e Bruno Rosetti (CC Aniene). Il quartetto azzurro si è qualificato per la semifinale che andrà in scena domani piazzandosi al secondo posto nella prima batteria con il crono di 5’56’’56.

Ottimo esordio anche per l’altro campano Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle) che con Matteo Lodo (Fiamme Gialle) forma un due senza senior che è tra le grandi speranze per salire sul podio anche alle Olimpiadi di Tokyo. Il duo Lodo-Vicino ha vinto la seconda batteria in 6’22’’45 mostrando una buona condizione che fa ben sperare anche in vista della semifinale di sabato mattina.