Napoli, test tutti negativi. Osimhen: "Essere qui è un sogno" Anche l'ultimo tampone è negativo. L'attaccante nigeriano si racconta ai canali social del club

Nella giornata di ieri sono stati effettuati nuovi tamponi, analizzati in poche ore. Comunicazione in serata: tutti negativi al covid-19 con l'unico test - relativo a un membro dello staff sanitario - da elaborare. Poi, in mattinata, l'ulteriore nota da parte del Napoli, via twitter: l'ultimo tampone in lavorazione è risultato negativo. Il dato del gruppo-squadra non cambia. Gli unici casi risultano Piotr Zielinski e Elijf Elmas.

Allenamenti che proseguono nella "bolla" di Castel Volturno con Lorenzo Insigne al lavoro tra terapie e palestra dopo lo stiramento all'adduttore della coscia sinistra rimediato nel match contro il Genoa, l'ultimo prima delle polemiche sulla mancata partenza per Torino. La decisione sul caso Juventus-Napoli è attesa per mercoledì e il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, va giù deciso contro il presidente della Juventus, Andrea Agnelli.

Un botta e risposta che prosegue con il protocollo per le gare che sembra destinato all'aggiornamento dopo quanto accaduto nell'ultimo turno di campionato. Intanto, Victor Osimhen si racconta ai canali social del Napoli. "Essere qui è un sogno diventato realtà e farò di tutto per rispondere alle aspettative del pubblico e del club".