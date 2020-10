Canottaggio, Europei: in finale i canottieri campani In Polonia domenica mattina si va a caccia di medaglie con il quattro e il due senza

Gli Europei di canottaggio a Poznan in Polonia parlano azzurro e in particolare napoletano. I primi due giorni di regate sono stati segnati in maniera indelebile dagli alfieri campani. I quattro grandi protagonisti sono tutti in finale. Nel quattro senza, una delle barche favorite, il trio composto da Matteo Castaldo, Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo, completato da Rossetti, ha vinto la semifinale precedendo l’Austria e la Francia con una grande azione. 5.54.21 il crono dell’armo tricolore che è stato sempre in controllo e per gli altri poco spazio anche per sognare in vista della finale di domenica mattina dove in palio ci saranno le medaglie.

Hanno centrato la qualificazione alla regata che assegna i tre gradini del podio, anche il napoletano Giuseppe Vicino con il compagno d’avventura Matteo Lodo nella specialità del sue senza. La barca azzurra, campione del mondo con lo stesso equipaggio nel 2017, ha strappato il secondo posto alle spalle della Croazia (6.31.22) e davanti alla Danimarca (6.37.31). Domenica mattina il duo Vicino-Lodo proverà a dare l’assalto alla medaglia d’oro. In questa competizione continentale che si sta svolgendo a Poznan, l’Italia sta raccogliendo ottimi risultati. Ottimo il bilancio prima delle ultime regate con dieci barche qualificate per la finale. Segno evidente della crescita costante di tutto il movimento guidato dal presidente Giuseppe Abbagnale.